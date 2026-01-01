Бах. Айвз. Барбер

Уникальный камерный концерт «Перевернутые концерты» в Новой Опера

«Перевернутые концерты» – это уникальный формат камерного концерта, который предлагает зрителям возможность стать частью музыкального процесса. В этом innovativном проекте зрители оказываются на сцене рядом с артистами, а зал преобразуется в большой резонатор, создавая неповторимую акустику.

Близость к исполнителям дарит возможность увидеть, как дирижер «вынимает» звук из музыкальных инструментов, а также насладиться каждой парой звучащих партий в камерных составах. Солисты дарят публике множество эмоций, превращая каждое исполнение в настоящее искусство.

Программа концерта

Концерт включает в себя перекресток барочной музыки и произведений XX века:

1 отделение: И.С. Бах. Бранденбургский концерт №1 Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа» С. Барбер. Канцонетта для гобоя и струнного оркестра, ор. 48

2 отделение: И.С. Бах. Бранденбургский концерт №2, BWV 1047 С. Барбер. Capricorn Concerto («Концерт Козерога») для флейты, гобоя, трубы и струнного оркестра, соч. 21



Обращаем внимание, что программа и состав исполнителей могут изменяться.