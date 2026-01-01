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Бах. Айвз. Барбер
Билеты от 1800₽
Киноафиша Бах. Айвз. Барбер

Бах. Айвз. Барбер

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Уникальный камерный концерт «Перевернутые концерты» в Новой Опера

«Перевернутые концерты» – это уникальный формат камерного концерта, который предлагает зрителям возможность стать частью музыкального процесса. В этом innovativном проекте зрители оказываются на сцене рядом с артистами, а зал преобразуется в большой резонатор, создавая неповторимую акустику.

Близость к исполнителям дарит возможность увидеть, как дирижер «вынимает» звук из музыкальных инструментов, а также насладиться каждой парой звучащих партий в камерных составах. Солисты дарят публике множество эмоций, превращая каждое исполнение в настоящее искусство.

Программа концерта

Концерт включает в себя перекресток барочной музыки и произведений XX века:

  • 1 отделение:
    • И.С. Бах. Бранденбургский концерт №1
    • Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа»
    • С. Барбер. Канцонетта для гобоя и струнного оркестра, ор. 48
  • 2 отделение:
    • И.С. Бах. Бранденбургский концерт №2, BWV 1047
    • С. Барбер. Capricorn Concerto («Концерт Козерога») для флейты, гобоя, трубы и струнного оркестра, соч. 21

Обращаем внимание, что программа и состав исполнителей могут изменяться.

Купить билет на концерт Бах. Айвз. Барбер

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Октябрь
13 октября вторник
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
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