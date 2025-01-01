Приглашаем вас на уникальное событие – праздничный вечер «КОМУ ЗА…»! Это мероприятие пройдет в Глебовском доме культуры и обещает стать настоящим праздником для всех любителей театрального искусства.
На вечере вас ждут:
Обратите внимание, что билеты можно приобрести только по предварительной записи. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!
Вечер «Кому за…» – это не просто праздник, а возможность увидеть лучшие номера местных артистов и поучаствовать в интерактивных играх. В прошлом году на подобном мероприятии побывало более 300 зрителей, и каждый остался в восторге!
Не пропустите возможность погрузиться в мир театра и веселья! Ждем вас на вечере «Кому за…»!