Праздничный вечер «Кому за…» в Глебовском ДК

Приглашаем вас на уникальное событие – праздничный вечер «КОМУ ЗА…»! Это мероприятие пройдет в Глебовском доме культуры и обещает стать настоящим праздником для всех любителей театрального искусства.

Что вас ждет?

На вечере вас ждут:

Выступление талантливых артистов;

Интерактивная программа, где каждый сможет стать частью действия;

Много сюрпризов, которые создадут атмосферу праздника.

Как приобрести билеты?

Обратите внимание, что билеты можно приобрести только по предварительной записи. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Интересные факты

Вечер «Кому за…» – это не просто праздник, а возможность увидеть лучшие номера местных артистов и поучаствовать в интерактивных играх. В прошлом году на подобном мероприятии побывало более 300 зрителей, и каждый остался в восторге!

Не пропустите возможность погрузиться в мир театра и веселья! Ждем вас на вечере «Кому за…»!