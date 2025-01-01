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Комиссар
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Комиссар

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Легенда 90-х

Группа «Комиссар» — настоящая легенда 90-х и 00-х годов, известная своим бессменным солистом Алексеем Щукиным. Их стиль — это качественная, энергичная и танцевальная музыка, покорившая сердца слушателей всех поколений.

Музыкальный стиль

Стиль группы отличают динамичные и стильные композиции, способные зарядить энергией и создать атмосферу праздника. Музыка «Комиссара» объединяет разные поколения, оставаясь актуальной и сегодня.

Известные хиты

Среди самых популярных хитов коллектива можно выделить: «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Туман-туманище», «Падла», «Любовь — это яд» и многие другие, ставшие классикой российской эстрады.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 4500 ₽
27 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 4500 ₽
7 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 4500 ₽
19 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 4500 ₽

В ближайшие дни

Главстендап Шоу
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от 790 ₽
Vintage Jazz Classiс: Грымов band
6+
Джаз
Vintage Jazz Classiс: Грымов band
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от 1000 ₽
Jazz In Heels с программой «Funk&Latin»
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Джаз
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