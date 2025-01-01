Легенда 90-х

Группа «Комиссар» — настоящая легенда 90-х и 00-х годов, известная своим бессменным солистом Алексеем Щукиным. Их стиль — это качественная, энергичная и танцевальная музыка, покорившая сердца слушателей всех поколений.

Музыкальный стиль

Стиль группы отличают динамичные и стильные композиции, способные зарядить энергией и создать атмосферу праздника. Музыка «Комиссара» объединяет разные поколения, оставаясь актуальной и сегодня.

Известные хиты

Среди самых популярных хитов коллектива можно выделить: «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Туман-туманище», «Падла», «Любовь — это яд» и многие другие, ставшие классикой российской эстрады.