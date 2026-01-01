Оповещения от Киноафиши
Анастасия Лапина
Анастасия Лапина

18+
Возраст 18+
О концерте

Сольный концерт Анастасии Лапиной

Приготовьтесь к вечеру, наполненному живой музыкой и искренними эмоциями! Анастасия Лапина приглашает вас оценить её творчество, в котором каждая песня отражает весь спектр человеческих чувств.

Анастасия создает уникальную комбинацию глубоких текстов и современного звучания. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей музыки. На сцене Анастасия не просто исполняет композиции, а проживает каждую нее, устанавливая особую связь с зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое подарит вам незабываемые впечатления.

Май
23 мая суббота
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 6000 ₽

