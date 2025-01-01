Сталинградская битва – это не просто грандиозное сражение в истории Второй мировой войны, это символ стойкости и мужества. Страница истории, в которой народ, испытываемый численным и техническим превосходством врага, смог переломить исход сражения, заплатив за победу невероятными усилиями и жертвами.
Предлагаем вам увидеть «Бессмертный подвиг Сталинграда» – первый военный иммерсивный фильм с обзором 360 градусов, который можно увидеть только на куполе Волгоградского планетария. Этот проект вобрал в себя новейшие технологии и кинохронику военных лет, предоставляя зрителям возможность не только разобраться в сложных подробностях событий, но и в полной мере ощутить масштабность и драматизм великой войны.
Программа, приуроченная к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, перенесет вас в пучину событий прошлых лет. Каждый зритель сможет стать частью исторической реконструкции, которой будет сопровождаться эффектный визуальный ряд.
Во время сеанса вы увидите не только масштабные сражения, но и личные истории, которые расскажут о мужестве простых солдат и тружеников тыла. А благодаря уникальной технологии 360 градусов, вы сможете почувствовать себя в самом центре событий, что сделает просмотр незабываемым.
Приходите, чтобы почтить память героев и узнать больше о величайшем сражении, изменившем ход истории. Это событие станет важной культурной вехой и напоминанием о силе человеческого духа.