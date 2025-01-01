Бессмертный подвиг Сталинграда: первый военный иммерсивный фильм с обзором 360 градусов

Сталинградская битва – это не просто грандиозное сражение в истории Второй мировой войны, это символ стойкости и мужества. Страница истории, в которой народ, испытываемый численным и техническим превосходством врага, смог переломить исход сражения, заплатив за победу невероятными усилиями и жертвами.

Предлагаем вам увидеть «Бессмертный подвиг Сталинграда» – первый военный иммерсивный фильм с обзором 360 градусов, который можно увидеть только на куполе Волгоградского планетария. Этот проект вобрал в себя новейшие технологии и кинохронику военных лет, предоставляя зрителям возможность не только разобраться в сложных подробностях событий, но и в полной мере ощутить масштабность и драматизм великой войны.

Погружение в исторические события

Программа, приуроченная к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, перенесет вас в пучину событий прошлых лет. Каждый зритель сможет стать частью исторической реконструкции, которой будет сопровождаться эффектный визуальный ряд.

Что ожидать от просмотра?

Во время сеанса вы увидите не только масштабные сражения, но и личные истории, которые расскажут о мужестве простых солдат и тружеников тыла. А благодаря уникальной технологии 360 градусов, вы сможете почувствовать себя в самом центре событий, что сделает просмотр незабываемым.

Приходите, чтобы почтить память героев и узнать больше о величайшем сражении, изменившем ход истории. Это событие станет важной культурной вехой и напоминанием о силе человеческого духа.