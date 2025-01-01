Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»
Киноафиша Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»

Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полнокупольная программа "Звездное небо и Основы сферической астрономии"

Ассоциация планетариев при поддержке Д.О. Фетисова, заведующего физико-астрономическим отделом Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, представляет уникальную полнокупольную программу "Звездное небо и Основы сферической астрономии".

Основные темы программы

Программа охватывает ключевые понятия сферической астрономии, включая:

  • Зенит
  • Надир
  • Эклиптика
  • Ось мира
  • Отвесная линия
  • Небесная сфера
  • Небесные координаты

Обзор звездного неба

Участники программы смогут увидеть обзор звездного неба на разных широтах в различное время года. Каждый сеанс сопровождается увлекательными рассказами о звездах и созвездиях, что делает изучение астрономии еще более захватывающим.

Визуализация и обучение

Все определения и концепции визуализируются с помощью возможностей планетария и 3D-моделей небесной сферы. Такой подход не только облегчает восприятие материала, но и значительно повышает его запоминаемость по сравнению с обычными школьными уроками.

Применение программы

Данная программа может быть использована в образовательных учреждениях для изучения курса "Астрономия" в старших классах, а также в средних специальных учебных заведениях. Она подходит для дополнительного образования, например, в астрономических кружках, и может служить как научно-популярный фильм для популяризации астрономических знаний.

Вдохновение к изучению

Современные визуализационные технологии могут побудить учащихся к дальнейшему изучению Вселенной и укрепить их интерес к познанию окружающего мира.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽
Волгоград, 15 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
29 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли. Путеводные звезды»
12+
Лекция Естественно-научные
Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли. Путеводные звезды»
25 августа в 18:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Лекция «Астрономия от А до Я»
6+
Лекция
Лекция «Астрономия от А до Я»
24 августа в 12:00 Волгоградский планетарий
от 400 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше