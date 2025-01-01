Звездные приключения от Московского планетария в Волгограде

Полнокупольная программа «Путеводные звезды» от студии Московского Планетария станет вашей настоящей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете для себя, как на ночном небе разворачивается уникальная звездная карта, которая на протяжении веков помогала путешественникам находить дорогу.

Загадки звездного неба

Эта программа позволит вам узнать, как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты. Вы зададитесь вопросами: Где и зачем искать Полярную звезду? и Как легко находить самые известные созвездия? Благодаря увлекательным рассказам и наглядной демонстрации вы получите практические навыки поиска ключевых навигационных звезд и созвездий. Это путешествие поможет вам поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

Погружение в тайны Луны

Не менее захватывающей станет полнокупольная программа «Обитаемая Луна». Эта программа откроет перед вами тайны нашего естественного спутника. Мы вместе совершим путешествие на Луну и увидим её древнюю поверхность. Вы сможете спуститься на дно гигантских кратеров, отправиться на южный полюс и полюбоваться невероятным звездным небом.

Космические наблюдения

Совершив посадку на Луне, вы проследите за полетом кометы и станете свидетелями полного солнечного затмения. Программа создаёт уникальную атмосферу, позволяя почувствовать себя первыми обитателями лунной базы.

Не упустите возможность отправиться в это захватывающее космическое путешествие!