Классная Йолка
Киноафиша Классная Йолка

Спектакль Классная Йолка

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Новогодний праздник для школьников Санкт-Петербурга

Приглашаем всех школьников на самое масштабное новогоднее событие этого года! Праздник с дискотекой и шоу-программой соберет более двадцати тысяч юных зрителей, как это было в предыдущих сезонах. Этот позитивный выплеск энергии сплотит ваших друзей и оставит незабываемые воспоминания!

Программа и правила

Специально для каждого возраста разработана особая программа с учётом интересов гостей. Важные моменты праздника: тренды, популярные персонажи, развлечения, музыка и стиль — каждый аспект ориентирован на возрастную категорию зрителей. Программа значительно отличается для разных классов:

  • 10:00 — 3-4 классы
  • 13:00 — 5-6 классы
  • 16:00 — 7-8 классы
  • 19:00 — 9-10 классы

Продолжительность каждого мероприятия составляет 2 часа. Праздник пройдет на площадке MTC Live hall в здании VOKZAL1853, расположенном по адресу: наб. Обводного канала, 118.

Формат билетов

Доступны два формата билетов:

  • Танцпол: Полная программа праздника, светящийся браслет в подарок.
  • VIP-зона: Балкон и танцпол, зона с диванами и столами. Можно сделать предзаказ или заказать угощение на месте в одном из трех ресторанов комплекса.

Звёзды программы

На празднике вас ждут:

  • Космические Дед Мороз и Снегурочка
  • Творческий альянс «Maesta | Khaki | Marik»
  • DJ Марик (международный проект «Broken Music»)
  • Команда вокалистов и танцоров MXpro Show
  • Jokers Teatro Bambola
  • ШумиМ театр

Также для гостей будет представлена безумная фотозона с буллет-тайм. Ожидаем вас классами, командами, компаниями и даже по отдельности!

Дополнительная информация

Бесплатные билеты для сопровождающих: один взрослый может проводить до 12 детей. Для получения консультаций и бронирования мероприятий, посетите наш сайт.

Декабрь
27 декабря суббота
10:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 2500 ₽
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 2500 ₽
16:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 2500 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 2500 ₽

