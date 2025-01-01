Спектакль Классная Йолка

Приглашаем всех школьников на самое масштабное новогоднее событие этого года! Праздник с дискотекой и шоу-программой соберет более двадцати тысяч юных зрителей, как это было в предыдущих сезонах. Этот позитивный выплеск энергии сплотит ваших друзей и оставит незабываемые воспоминания!
Специально для каждого возраста разработана особая программа с учётом интересов гостей. Важные моменты праздника: тренды, популярные персонажи, развлечения, музыка и стиль — каждый аспект ориентирован на возрастную категорию зрителей. Программа значительно отличается для разных классов:
Продолжительность каждого мероприятия составляет 2 часа. Праздник пройдет на площадке MTC Live hall в здании VOKZAL1853, расположенном по адресу: наб. Обводного канала, 118.
Доступны два формата билетов:
На празднике вас ждут:
Также для гостей будет представлена безумная фотозона с буллет-тайм. Ожидаем вас классами, командами, компаниями и даже по отдельности!
Бесплатные билеты для сопровождающих: один взрослый может проводить до 12 детей. Для получения консультаций и бронирования мероприятий, посетите наш сайт.