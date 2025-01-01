Спектакль Классная Йолка

Новогодний праздник для школьников Санкт-Петербурга

Приглашаем всех школьников на самое масштабное новогоднее событие этого года! Праздник с дискотекой и шоу-программой соберет более двадцати тысяч юных зрителей, как это было в предыдущих сезонах. Этот позитивный выплеск энергии сплотит ваших друзей и оставит незабываемые воспоминания!

Программа и правила

Специально для каждого возраста разработана особая программа с учётом интересов гостей. Важные моменты праздника: тренды, популярные персонажи, развлечения, музыка и стиль — каждый аспект ориентирован на возрастную категорию зрителей. Программа значительно отличается для разных классов:

10:00 — 3-4 классы

13:00 — 5-6 классы

16:00 — 7-8 классы

19:00 — 9-10 классы

Продолжительность каждого мероприятия составляет 2 часа. Праздник пройдет на площадке MTC Live hall в здании VOKZAL1853, расположенном по адресу: наб. Обводного канала, 118.

Формат билетов

Доступны два формата билетов:

Танцпол: Полная программа праздника, светящийся браслет в подарок.

Полная программа праздника, светящийся браслет в подарок. VIP-зона: Балкон и танцпол, зона с диванами и столами. Можно сделать предзаказ или заказать угощение на месте в одном из трех ресторанов комплекса.

Звёзды программы

На празднике вас ждут:

Космические Дед Мороз и Снегурочка

Творческий альянс «Maesta | Khaki | Marik»

DJ Марик (международный проект «Broken Music»)

Команда вокалистов и танцоров MXpro Show

Jokers Teatro Bambola

ШумиМ театр

Также для гостей будет представлена безумная фотозона с буллет-тайм. Ожидаем вас классами, командами, компаниями и даже по отдельности!

Дополнительная информация

Бесплатные билеты для сопровождающих: один взрослый может проводить до 12 детей. Для получения консультаций и бронирования мероприятий, посетите наш сайт.