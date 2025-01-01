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Шерлок Холмс
Киноафиша Шерлок Холмс

Спектакль Шерлок Холмс

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Какой же он, великий Шерлок Холмс?

Приготовьтесь к увлекательному и захватывающему расследованию, которое ставит под сомнение всю репутацию великого сыщика. Шерлок Холмс — гениальный детектив, чьё имя давно стало синонимом решённых тайн и разгаданных преступлений. Но есть ли дело, с которым его дедуктивный метод окажется бессилен?

В этом спектакле Холмс сталкивается с загадкой, которая неожиданно бросает вызов даже его выдающемуся уму. Запутанное дело приходит в неприметном конверте, а на его обороте — загадочная надпись: «Шерлоку Холмсу от Люси». Кто эта Люси? И что скрывает её просьба? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти в ходе напряжённого и интригующего расследования.

Не пропустите — возможно, это дело окажется самым сложным за всю карьеру великого сыщика!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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