Гибель богов
Киноафиша Гибель богов

Спектакль Гибель богов

Постановка
Мариинский театр 12+
Продолжительность 5 часов 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Гибель богов» в Мариинском театре

Опера Рихарда Вагнера, четвертая часть тетралогии Кольцо нибелунга, исполняется на немецком языке с синхронными титрами на русском и английском.

Музыка: Рихард Вагнер
Либретто: композитор
Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
Художник-постановщик: Георгий Цыпин
Концепция обновления: Валерий Гергиев
Режиссер обновления: Кристина Ларина
Художник по свету, креативный видеопродюсер: Глеб Фильштинский
Ответственный концертмейстер: Марина Мишук

Страшная величественная музыка

«Моя музыка страшна, это омут, полный ужаса и величия!» – сказал Вагнер о своем главном творении. Эти слова особенно точно отражают суть последней оперы цикла – Гибель богов. Вагнер начинал работу над Кольцом с этого произведения. Хеппи-энда не будет: Нибельхейм победит Валгаллу.

В опере царят ненависть, зависть и обман. Вещие норны прядут нить неотвратимой судьбы, а силы тьмы плетут интриги против сил света. Оригинальная оркестровка содержит как темные, так и светлые страницы. Например, симфоническая картина Путешествие Зигфрида по Рейну написана жизнерадостными красками. В контексте многогранной партитуры выделяются лейтмотивы – музыкальные эмблемы, присущие героям, предметам и философским состояниям. Большинство из них знакомы тем, кто знаком с предыдущими частями тетралогии.

Символы и коды

Творение Вагнера, созданное в XIX веке, было поставлено в Мариинском театре в начале XXI века с размахом и мастерством. По словам самих постановщиков, их Кольцо выходит за пределы конкретного исторического времени, становясь универсальным мифом. Они основали визуальную концепцию на символах, сочетая элементы различных культур.

Наследие Вагнера

В финале Гибели богов звучит мелодия, известная как лейтмотив любви-искупления. Этот мотив появился в Валькирии, предвещая рождение героя-спасителя Зигфрида. В конце истории, несмотря на трагедию, Вагнер оставляет зрителей с нежной мажорной музыкой, полной любви и надежды.

Как уже отмечалось, изначально Вагнер хотел представить своё произведение за одно исполнение. С выходом мариинской версии его замысел стал актуальным даже в свет современных технологий. Разработаны масштабные видеоинсталляции и современное освещение, чтобы создать впечатляющие оптические эффекты.

Ждем вас в Мариинском театре, чтобы насладиться обновленной сценической версией этой легендарной оперы, которая продолжает оставаться актуальным искусством для современного зрителя.

Декабрь
28 декабря воскресенье
17:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 5800 ₽

