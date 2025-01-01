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Классика при свечах: Вивальди Времена года
Киноафиша Классика при свечах: Вивальди Времена года

Классика при свечах: Вивальди Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по временам года: Концерт «Вивальди: Времена года при свечах»

Представьте себе вечер, когда волшебство времени останавливается, и окружающий мир погружается в мягкое, таинственное мерцание свечей. В такой атмосфере заиграют знаменитые мелодии Антонио Вивальди, привнося в ваше сердце изысканную красоту и романтику.

Концерт струнного квартета «Вивальди: Времена года при свечах» станет незабываемым путешествием через четыре волшебных сезона, каждый из которых обнажит перед вами свои тайны и очарование. В уютном полумраке зала, под сводами которого раздаются нежные звуки скрипки и виолончели, расцветает музыкальное полотно великого композитора.

Музыкальные сезоны

Во время исполнения «Весны» музыка оживает среди вас, как первые цветы пробуждаются под лучами солнца. Мелодии птичьих трелей и ручейков заполняют каждый уголок зала. «Лето» приносит жаркие и страстные ритмы, в которых чувствуются и знойное солнце, и свежий бриз моря.

Осенние мелодии напоминают о золотых листьях, кружась в легком вальсе, и о последних теплых днях уходящего года. «Зима» завораживает своей холодной красотой и мягким мерцанием снежинок, каждая из которых будто оживает в свете свечей. Это вечер, когда каждая мелодия, каждый аккорд открывает перед вами таинственный и бесконечно красивый мир!

Исполнители

26 июля: Струнный квартет «Ludowig» - музыкальный коллектив виртуозов, призер многочисленных международных фестивалей и конкурсов, выступающий на известных и популярных сценах России и Европы.

  • Резвых Глеб (скрипка)
  • Борисов Антон (скрипка)
  • Фирсулова Ангелина (альт)
  • Игнатов Михаил (виолончель)
  • Анна Михеева (художественное слово)

2 августа, 18 сентября: Струнный квартет «Intelligent» — женский коллектив виртуозов, призёр многочисленных международных фестивалей и конкурсов.

  • Ангелина Фельдшерова (скрипка)
  • Ангелина Фирсулова (скрипка)
  • Надежда Чумовицкая (альт)
  • Дарья Гильбо (виолончель)

16 августа: Струнный квартет «Ludowig» – состав аналогичен 26 июля.

5 сентября: Струнный квартет «Fortuna» — музыкальный коллектив виртуозов, призер международных фестивалей.

  • Александра Свидунович (скрипка)
  • Татьяна Кувайцева (скрипка)
  • Мария Цеван (альт)
  • Елизавета Усович (виолончель)

Программа концерта

  • Концерт № 1 ми мажор «Весна»
    • 1. Allegro. Пришла весна
    • 2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух.
    • 3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец
  • Концерт № 2 соль минор «Лето»
    • 1. Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина.
    • 2. Adagio — Presto. Летняя страда
    • 3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.
  • Концерт № 3 фа мажор «Осень»
    • 1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней.
    • 2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные.
    • 3. Allegro, la Caccia. Охота.
  • Концерт № 4 фа минор «Зима»
    • 1. Allegro non molto. Сильный ветер
    • 2. Largo. У камина
    • 3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальной атмосфере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽

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