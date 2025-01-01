Классика при свечах: Вивальди Времена года

Представьте себе вечер, когда волшебство времени останавливается, и окружающий мир погружается в мягкое, таинственное мерцание свечей. В такой атмосфере заиграют знаменитые мелодии Антонио Вивальди, привнося в ваше сердце изысканную красоту и романтику.
Концерт струнного квартета «Вивальди: Времена года при свечах» станет незабываемым путешествием через четыре волшебных сезона, каждый из которых обнажит перед вами свои тайны и очарование. В уютном полумраке зала, под сводами которого раздаются нежные звуки скрипки и виолончели, расцветает музыкальное полотно великого композитора.
Во время исполнения «Весны» музыка оживает среди вас, как первые цветы пробуждаются под лучами солнца. Мелодии птичьих трелей и ручейков заполняют каждый уголок зала. «Лето» приносит жаркие и страстные ритмы, в которых чувствуются и знойное солнце, и свежий бриз моря.
Осенние мелодии напоминают о золотых листьях, кружась в легком вальсе, и о последних теплых днях уходящего года. «Зима» завораживает своей холодной красотой и мягким мерцанием снежинок, каждая из которых будто оживает в свете свечей. Это вечер, когда каждая мелодия, каждый аккорд открывает перед вами таинственный и бесконечно красивый мир!
26 июля: Струнный квартет «Ludowig» - музыкальный коллектив виртуозов, призер многочисленных международных фестивалей и конкурсов, выступающий на известных и популярных сценах России и Европы.
2 августа, 18 сентября: Струнный квартет «Intelligent» — женский коллектив виртуозов, призёр многочисленных международных фестивалей и конкурсов.
16 августа: Струнный квартет «Ludowig» – состав аналогичен 26 июля.
5 сентября: Струнный квартет «Fortuna» — музыкальный коллектив виртуозов, призер международных фестивалей.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальной атмосфере!