Классика при свечах: Вивальди Времена года

Музыкальное путешествие по временам года: Концерт «Вивальди: Времена года при свечах»

Представьте себе вечер, когда волшебство времени останавливается, и окружающий мир погружается в мягкое, таинственное мерцание свечей. В такой атмосфере заиграют знаменитые мелодии Антонио Вивальди, привнося в ваше сердце изысканную красоту и романтику.

Концерт струнного квартета «Вивальди: Времена года при свечах» станет незабываемым путешествием через четыре волшебных сезона, каждый из которых обнажит перед вами свои тайны и очарование. В уютном полумраке зала, под сводами которого раздаются нежные звуки скрипки и виолончели, расцветает музыкальное полотно великого композитора.

Музыкальные сезоны

Во время исполнения «Весны» музыка оживает среди вас, как первые цветы пробуждаются под лучами солнца. Мелодии птичьих трелей и ручейков заполняют каждый уголок зала. «Лето» приносит жаркие и страстные ритмы, в которых чувствуются и знойное солнце, и свежий бриз моря.

Осенние мелодии напоминают о золотых листьях, кружась в легком вальсе, и о последних теплых днях уходящего года. «Зима» завораживает своей холодной красотой и мягким мерцанием снежинок, каждая из которых будто оживает в свете свечей. Это вечер, когда каждая мелодия, каждый аккорд открывает перед вами таинственный и бесконечно красивый мир!

Исполнители

26 июля: Струнный квартет «Ludowig» - музыкальный коллектив виртуозов, призер многочисленных международных фестивалей и конкурсов, выступающий на известных и популярных сценах России и Европы.

Резвых Глеб (скрипка)

Борисов Антон (скрипка)

Фирсулова Ангелина (альт)

Игнатов Михаил (виолончель)

Анна Михеева (художественное слово)

2 августа, 18 сентября: Струнный квартет «Intelligent» — женский коллектив виртуозов, призёр многочисленных международных фестивалей и конкурсов.

Ангелина Фельдшерова (скрипка)

Ангелина Фирсулова (скрипка)

Надежда Чумовицкая (альт)

Дарья Гильбо (виолончель)

16 августа: Струнный квартет «Ludowig» – состав аналогичен 26 июля.

5 сентября: Струнный квартет «Fortuna» — музыкальный коллектив виртуозов, призер международных фестивалей.

Александра Свидунович (скрипка)

Татьяна Кувайцева (скрипка)

Мария Цеван (альт)

Елизавета Усович (виолончель)

Программа концерта

Концерт № 1 ми мажор «Весна» 1. Allegro. Пришла весна 2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух. 3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Концерт № 2 соль минор «Лето» 1. Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина. 2. Adagio — Presto. Летняя страда 3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.

Концерт № 3 фа мажор «Осень» 1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней. 2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные. 3. Allegro, la Caccia. Охота.

Концерт № 4 фа минор «Зима» 1. Allegro non molto. Сильный ветер 2. Largo. У камина 3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.



Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальной атмосфере!