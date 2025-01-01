В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

Цикл событий #В_Свечах: музыкальные вечера в Петербурге

Команда «Русские музыкальные сезоны» устраивает уникальные музыкальные мероприятия в самых красивых и необычных залах Санкт-Петербурга. Проект #В_Свечах превращает эти пространства в уютные концертные площадки, наполняя их светом тысяч свечей и создавая неповторимую атмосферу для слушателей.

В этот вечер парадный зал усадьбы Г.Р. Державина станет местом, где зазвучат шедевры классической музыки. Вы сможете насладиться произведениями таких великих композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и другие. Приготовьтесь ощутить магию классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга на #В_Свечах!

Ближайшие концерты

29 декабря — Новогодняя классика

6 и 7 января — Классика в Рождество

Важные детали

Продолжительность концертной программы: 1 час 20-40 минут

На событии действует свободная рассадка по категориям билетов

Экскурсия-проход по усадьбе проходит за час до концертной программы (билет приобретается дополнительно)

Не упустите возможность насладиться волшебными музыкальными моментами в магической атмосфере Петербурга!