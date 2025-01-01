Меню
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
Киноафиша #В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

6+
Возраст 6+

О концерте

Цикл событий #В_Свечах: музыкальные вечера в Петербурге

Команда «Русские музыкальные сезоны» устраивает уникальные музыкальные мероприятия в самых красивых и необычных залах Санкт-Петербурга. Проект #В_Свечах превращает эти пространства в уютные концертные площадки, наполняя их светом тысяч свечей и создавая неповторимую атмосферу для слушателей.

В этот вечер парадный зал усадьбы Г.Р. Державина станет местом, где зазвучат шедевры классической музыки. Вы сможете насладиться произведениями таких великих композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и другие. Приготовьтесь ощутить магию классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга на #В_Свечах!

Ближайшие концерты

  • 29 декабря — Новогодняя классика
  • 6 и 7 января — Классика в Рождество

Важные детали

  • Продолжительность концертной программы: 1 час 20-40 минут
  • На событии действует свободная рассадка по категориям билетов
  • Экскурсия-проход по усадьбе проходит за час до концертной программы (билет приобретается дополнительно)

Не упустите возможность насладиться волшебными музыкальными моментами в магической атмосфере Петербурга!

Купить билет на концерт #В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 2500 ₽
6 января вторник
18:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 2500 ₽
7 января среда
18:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 2500 ₽

Фотографии

#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

