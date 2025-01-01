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Орган при свечах
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Орган при свечах

Постановка
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки при свечах 

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который пройдет в романтичной атмосфере свечного освещения в нашем великолепном соборе. Это вечер станет для вас незабываемым путешествием в мир классической музыки, где каждая нота тронет самые глубокие струны вашей души.

Программа вечера:

Талантливый органист исполнит известнейшие органные шедевры различных эпох и композиторов. Вы сможете насладиться великолепием музыки, погружая себя в её многогранность и эмоциональную силу.

Особая атмосфера:

Концерт «Орган при свечах» предлагает не только исключительную музыку, но и уникальную атмосферу, способную отключить вас от суеты повседневности. Тёплое и нежное освещение свечей придаст вечеру загадочность и романтическое очарование.

Подарите себе и своим близким этот удивительный музыкальный праздник, который оставит яркие эмоции и незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:30 от 599 ₽

Фотографии

Орган при свечах Орган при свечах

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