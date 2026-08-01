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Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты!
Киноафиша Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты!

Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты!

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О концерте

Концерт при свечах в Санкт-Петербурге

За величественными фасадами Санкт-Петербурга скрываются истории, полные загадок и красоты. Концерт при свечах «Петербургские тайны» приглашает вас в музыкальное исследование атмосферы одного из самых загадочных городов мира.

Мероприятие пройдет в историческом здании Императорского Общества поощрения художеств. Здесь программа концерта станет проводником в мир городских легенд и кинематографических образов, а музыка наполнит пространство скрытыми смыслами.

Исполнители и программа

Виртуозное исполнение струнного квартета «Северная Венеция» представит шедевры классической музыки, фильмы и произведения, насыщенные глубокими эмоциями. Этот вечер обещает открыть Петербург с неожиданной стороны: не как туристическую открытку, а как живой город с его памятью и тенями.

Уникальные особенности концерта

Концерт порадует гостей камерной атмосферой исторического пространства, живым звучанием струнного квартета и музыкой, создающей эффект полного погружения. Вечер станет истинным праздником эстетики, эмоций и загадки.

Особое внимание стоит уделить увлекательному рассказу маэстро Эдуарда Томши. Он проведет слушателей по страницам истории исполняемых мелодий, раскроет секреты мастерства великих композиторов и поделится интересными фактами, которые не всегда известны широкой публике.

Загадка Петербурга через музыку

Петербург хранит свои тайны, и некоторые из них могут быть раскрыты только через музыку. Присоединяйтесь к нам на этом уникальном концерте и откройте для себя новые грани удивительного города.

Исполнители: Струнный квартет «Северная Венеция»

Художественный руководитель: Эдуард Томша

Купить билет на концерт Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты!

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В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Выставочный Центр Союза Художников Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 38, Россия
от 800 ₽

Фотографии

Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты! Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты! Концерт при свечах: «Петербургские тайны». Классика, джаз, танго, музыка кино. Только хиты!

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