Спектакль Класс коррекции

Спектакль для подростков «Класс коррекции»

Театр СПб ТЮЗ имени А.А. Брянцева с гордостью анонсирует показ спектакля «Класс коррекции», который основан на повести Екатерины Мурашовой. Эта известная писательница и детский психолог заслужила признание как лауреат премии «Заветная мечта».

Тематика и послание

Режиссёр Василий Сазонов обращается к подростковой аудитории, предлагая интересный и важный разговор о жизни особенных детей. В спектакле рассматривается, как особенности здоровья и социальной адаптации влияют на их судьбы.

«Класс коррекции» призывает к глубоким размышлениям о душевном и нравственном развитии, а также о необходимости сочувствия и внимания к окружающим. Василий Сазонов акцентирует внимание на том, что не существуют «трудные» или «лёгкие» подростки — есть лишь дети, которым нужна поддержка и помощь.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие размышления о человеческой природе и социальных проблемах. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!