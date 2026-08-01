Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аттис
Киноафиша Аттис

Спектакль Аттис

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Возраст 16+

О спектакле

Древнегреческая трагедия на современной сцене

Малый театр кукол представляет новый спектакль «Аттис» под руководством художественного руководителя Чакчи Фросноккерса. В основе постановки — древнегреческий миф о прекрасном юноше Аттисе и жестокой богине Кибелле. Это история о мистической любви, трагедии и жертве во имя освобождения.

Сюжет: Любовь и безумие

Главный герой, юноша Аттис, пленяет сердце богини Кибеллы, которая выбирает его своим супругом и щедро одаривает благами. Однако, когда Аттис решает оттолкнуть ее, Кибелла приходит на его свадьбу и насылает на него безумие. В безумстве Аттис совершает страшную жертву, но именно эта жертва приносит освобождение как ему самому, так и проклятым Афинам.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Аттис» погружает зрителей в мир древнегреческих мифов и одновременно ставит современные вопросы о любви, верности и жертвенности. Эта мощная трагедия, полная символизма и эмоционального накала, подойдет тем, кто интересуется мифологией и мистикой.

Для кого?

Постановка рекомендована зрителям, верящим в силу мифов и готовым задуматься о том, на какие жертвы мы способны ради освобождения и любви.

Купить билет на спектакль Аттис

Помощь с билетами
В других городах
Август
24 августа понедельник
19:00
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Князь Игорь
12+
Опера

Князь Игорь

9 сентября в 19:00 Мариинский театр
от 2400 ₽
Обними меня
12+
Комедия

Обними меня

17 декабря в 19:00 Выборгский ДК
Билеты
Амур-р-р
18+
Комедия

Амур-р-р

22 августа в 19:30 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше