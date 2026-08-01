Древнегреческая трагедия на современной сцене

Малый театр кукол представляет новый спектакль «Аттис» под руководством художественного руководителя Чакчи Фросноккерса. В основе постановки — древнегреческий миф о прекрасном юноше Аттисе и жестокой богине Кибелле. Это история о мистической любви, трагедии и жертве во имя освобождения.

Сюжет: Любовь и безумие

Главный герой, юноша Аттис, пленяет сердце богини Кибеллы, которая выбирает его своим супругом и щедро одаривает благами. Однако, когда Аттис решает оттолкнуть ее, Кибелла приходит на его свадьбу и насылает на него безумие. В безумстве Аттис совершает страшную жертву, но именно эта жертва приносит освобождение как ему самому, так и проклятым Афинам.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Аттис» погружает зрителей в мир древнегреческих мифов и одновременно ставит современные вопросы о любви, верности и жертвенности. Эта мощная трагедия, полная символизма и эмоционального накала, подойдет тем, кто интересуется мифологией и мистикой.

Для кого?

Постановка рекомендована зрителям, верящим в силу мифов и готовым задуматься о том, на какие жертвы мы способны ради освобождения и любви.