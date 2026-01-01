Оповещения от Киноафиши
Айболит
Постановка
Алеко 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+

О спектакле

Айболит. Приключения доброго доктора в театре Алеко

Спектакль «Айболит» в театре «Алеко» рассказывает о приключениях доброго доктора Айболита, который отправляется в Африку, чтобы спасти заболевших обезьян. В этом захватывающем представлении встречаются как опасности, так и верные друзья.

В истории злого Шарманщика, переодетого Бармалеем, показаны преграды, которые Айболиту необходимо преодолеть. На его пути встречаются такие яркие персонажи, как обезьянка Чичи, Собака Авва и Ласточка. Эти персонажи помогают доктору, демонстрируя настоящую дружбу и взаимопомощь.

Спектакль отличается уникальным форматом, сочетая элементы драматического и кукольного театра, а также включает медиа-проекции и оригинальные декорации. Это яркое и динамичное представление об отваге и смелости, которых нам так не хватает в современном мире.

Театр «Алеко» славится своими детскими постановками, и это событие будет интересно детям от 3 до 11 лет и их родителям. Не упустите возможность увидеть это восхитительное шоу!

Февраль
Март
28 февраля суббота
12:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽
28 марта суббота
12:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽

Фотографии

