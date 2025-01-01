Меню
Китайская сказка. Волшебная сила
Билеты от 800₽
Киноафиша Китайская сказка. Волшебная сила

Спектакль Китайская сказка. Волшебная сила

Постановка
Новый драматический театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

По мотивам китайских народных легенд

Спектакль создан по мотивам китайских народных сказок и легенд, которые воспевают семейные ценности, доброту и бескорыстие. Главный герой, юноша Тао Шу, отправляется на поиски волшебной силы, способной исцелить его больного отца.

Подарок небес и испытания

Неожиданная встреча с Небесной Феей Сен Цзы дарит Тао Шу магическую жемчужину, способную излечить любой недуг. Однако возвращение домой оказывается нелёгким: его ждут встречи с Разбойником Хэй Лан, Принцессой Цзинь Ян и даже Императором Китая. Эти события откроют юноше истинную природу волшебной силы.

Главная тайна

Зрители узнают, что настоящая сила, способная исцелить любые болезни, скрыта не в магических артефактах, а в доброте, любви и бескорыстии.

Актёрский состав

  • Тао Шу: Константин Курбатов, Алексей Предеин
  • Сен Цзы (Небесная фея): Юлиана Бажанова, Екатерина Демидова
  • Принцесса Цзинь Ян / Ли Юэ: Полина Тупицына, Анфиса Сёмина
  • Разбойник Хэй Лан / Чудовище: Максим Городов, Иван Ходимчук
  • Император: Евгений Рубин, Олег Бурыгин
  • Стражники: Артём Глухов, Иван Матвеенко, Георгий Мочалов, Леонид Пузиков
  • Старик Лу Мин: Лу Мин

Для всей семьи

Спектакль обещает стать ярким событием для детей и взрослых, раскрывая ценности, которые объединяют поколения.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Георгий Мочалов
Евгений Рубин
Олег Бурыгин
Константин Курбатов
Алексей Предеин

Купить билет на спектакль

Расписание

5 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
12:00 от 800 ₽

