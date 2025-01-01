Спектакль Китайская сказка. Волшебная сила

Спектакль создан по мотивам китайских народных сказок и легенд, которые воспевают семейные ценности, доброту и бескорыстие. Главный герой, юноша Тао Шу, отправляется на поиски волшебной силы, способной исцелить его больного отца.
Неожиданная встреча с Небесной Феей Сен Цзы дарит Тао Шу магическую жемчужину, способную излечить любой недуг. Однако возвращение домой оказывается нелёгким: его ждут встречи с Разбойником Хэй Лан, Принцессой Цзинь Ян и даже Императором Китая. Эти события откроют юноше истинную природу волшебной силы.
Зрители узнают, что настоящая сила, способная исцелить любые болезни, скрыта не в магических артефактах, а в доброте, любви и бескорыстии.
Спектакль обещает стать ярким событием для детей и взрослых, раскрывая ценности, которые объединяют поколения.