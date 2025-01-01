Спектакль Китайская сказка. Волшебная сила

По мотивам китайских народных легенд

Спектакль создан по мотивам китайских народных сказок и легенд, которые воспевают семейные ценности, доброту и бескорыстие. Главный герой, юноша Тао Шу, отправляется на поиски волшебной силы, способной исцелить его больного отца.

Подарок небес и испытания

Неожиданная встреча с Небесной Феей Сен Цзы дарит Тао Шу магическую жемчужину, способную излечить любой недуг. Однако возвращение домой оказывается нелёгким: его ждут встречи с Разбойником Хэй Лан, Принцессой Цзинь Ян и даже Императором Китая. Эти события откроют юноше истинную природу волшебной силы.

Главная тайна

Зрители узнают, что настоящая сила, способная исцелить любые болезни, скрыта не в магических артефактах, а в доброте, любви и бескорыстии.

Актёрский состав

Тао Шу : Константин Курбатов, Алексей Предеин

: Константин Курбатов, Алексей Предеин Сен Цзы (Небесная фея) : Юлиана Бажанова, Екатерина Демидова

: Юлиана Бажанова, Екатерина Демидова Принцесса Цзинь Ян / Ли Юэ : Полина Тупицына, Анфиса Сёмина

: Полина Тупицына, Анфиса Сёмина Разбойник Хэй Лан / Чудовище : Максим Городов, Иван Ходимчук

: Максим Городов, Иван Ходимчук Император : Евгений Рубин, Олег Бурыгин

: Евгений Рубин, Олег Бурыгин Стражники : Артём Глухов, Иван Матвеенко, Георгий Мочалов, Леонид Пузиков

: Артём Глухов, Иван Матвеенко, Георгий Мочалов, Леонид Пузиков Старик Лу Мин: Лу Мин

Для всей семьи

Спектакль обещает стать ярким событием для детей и взрослых, раскрывая ценности, которые объединяют поколения.