Спектакль Сирена и Виктория

Трогательная и обаятельная комедия о дружбе двух женщин

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная.

Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала её преподавателем. От Виктории уходит муж, и бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров Сирена приглашает мужчину «по вызову» — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…

Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь падает загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак. Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.

Актерский состав

Сирена – народная артистка России Татьяна Кравченко.

Виктория – заслуженная артистка театра и кино Олеся Железняк.

Константин – артист театра и кино Спартак Сумченко.