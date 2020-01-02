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Сирена и Виктория
Билеты от 750₽
Киноафиша Сирена и Виктория

Спектакль Сирена и Виктория

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Трогательная и обаятельная комедия о дружбе двух женщин

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная.

Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала её преподавателем. От Виктории уходит муж, и бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров Сирена приглашает мужчину «по вызову» — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…

Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь падает загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак. Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.

Актерский состав
Сирена – народная артистка России Татьяна Кравченко.
Виктория – заслуженная артистка театра и кино Олеся Железняк.
Константин – артист театра и кино Спартак Сумченко.

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Спартак Сумченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
19:00 от 750 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сирена и Виктория Сирена и Виктория Сирена и Виктория Сирена и Виктория

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