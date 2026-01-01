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Билеты от 2498₽
Киноафиша Kitana

Kitana

16+
Возраст 16+
Билеты от 2498₽

О концерте

Концертный тур Kitana по России

Приглашаем вас на яркое музыкальное событие – концерт Kitana, известной стримерки и рэп-исполнительницы из Москвы. Она создает уникальное звучание, которое можно охарактеризовать как смесь агрессивного рэпа и даркового андеграунд стиля.

Кто такая Kitana?

Kitana – это артистка, которая не боится нарушать рамки и экспериментировать с музыкой. Её творчество выделяется на фоне стандартных форматов благодаря динамичному флоу и искренним текстам. Каждый её трек – это отражение личного видения, которое находит отклик у многих слушателей.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта – новые хиты и популярные композиции, переполненные энергией и эмоциями. Kitana умеет увлекать свою аудиторию, превращая каждое выступление в настоящее шоу. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального вечера!

Настоятельно рекомендуем заранее покупать билеты, чтобы насладиться атмосферой и драйвом, которые ожидают вас на одном из самых захватывающих концертов года.

Купить билет на концерт Kitana

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября воскресенье
20:00
Castle Concert Hall Москва, Вишневая, 13
от 2498 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
25 сентября пятница
20:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 2498 ₽
9 октября пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2498 ₽
10 октября суббота
20:00
Drink Mall Казань, Николая Ершова, 1а, ГТРК Korston
11 октября воскресенье
20:00
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
от 2498 ₽
22 октября четверг
20:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 2498 ₽
23 октября пятница
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 2498 ₽
24 октября суббота
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
25 октября воскресенье
20:00
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
19 ноября четверг
20:00
Нули Красноярск, просп. имени Газеты «Красноярский Рабочий», 160/1
от 2498 ₽
21 ноября суббота
20:00
Bla Bla Bar Новосибирск, Депутатская, 46, 2 этаж
от 2498 ₽
24 ноября вторник
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 2498 ₽
27 ноября пятница
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2498 ₽
28 ноября суббота
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2498 ₽
29 ноября воскресенье
20:00
Nebar. Perm Пермь, Советская, 54
30 ноября понедельник
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2498 ₽

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