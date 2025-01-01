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Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое исполнение Queen при свечах: Концертная программа от CAGMO

CAGMO представляет уникальную концертную программу, посвященную творчеству легендарной рок-группы Queen«Симфония Queen при свечах». Эта программа позволит вам погрузиться в звучание культовых хитов, которые знают даже самые молодые поколения.

Живучесть музыкального наследия

Гениальные композиции Queen, созданные в 70-х годах, продолжают оставаться актуальными и любимыми. Их музыка, которая более 40 лет вдохновляет слушателей, отличается уникальностью и разнообразием стилей. На концерте прозвучат самые значимые хиты группы, такие как «We Will Rock You», «Don’t Stop Me Now», «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On» и многие другие.

Новое прочтение классики

В исполнении оркестра CAGMO классические рок-композиции обретут новое звучание благодаря авторским аранжировкам для струнного оркестра и фортепиано. Яркость звучания подчеркнет труба, а мощь и харизму культовых песен передадут ритмичные ударные инструменты.

Волшебная атмосфера

«Симфония Queen при свечах» — это не просто концерт, а возможность насладиться оркестровым звучанием неподвластной времени музыки в волшебной атмосфере. Приглашаем вас на это незабываемое музыкальное событие вместе с CAGMO!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 9 августа
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:00 от 2800 ₽
Самара, 5 сентября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽
Челябинск, 6 сентября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 2800 ₽
Краснодар, 7 октября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 2800 ₽
Омск, 16 октября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
18:00 от 2800 ₽
Красноярск, 2 ноября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
18:00 от 2800 ₽
Уфа, 8 ноября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
18:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 9 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
18:00 от 2800 ₽
Рязань, 16 ноября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
18:00 от 2300 ₽
Новосибирск, 18 ноября
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
19:00 от 2800 ₽

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