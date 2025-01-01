Меню
Күңел өчен/ Для души. Мастер-класс для взрослых
18+
О выставке

Творческие мастер-классы для души в «Шарык клубы»

Приглашаем вас на серию мастер-классов, посвященных изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Каждый из них рассчитан на взрослую аудиторию (18+) и предлагает уникальную возможность научиться чему-то новому, а также зарядиться позитивными эмоциями.

Арт-терапия и творчество

Наши мастер-классы объединяют творчество и арт-терапию. В процессе создания картин и изделий вы не только освоите различные техники, но и сможете отдохнуть от повседневных забот, получив истинное удовольствие от работы.

Мастеркласс по интерьерной живописи акриловыми красками

На этом мастер-классе вы создадите красивую картину акриловыми красками, которая станет украшением вашего интерьера. Композицию картины вы можете выбрать сами, воплотив в жизнь свои идеи.

Что вас ожидает:

  • Все необходимые материалы предоставляются;
  • Полное сопровождение преподавателя на протяжении всего мастер-класса;
  • Длительность занятия: 1,5 часа.

Итогом вашего творчества станет уникальное изделие или картина, созданные собственными руками. Присоединяйтесь к нам и дарите себе радость творчества!

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 1500 ₽
18 января воскресенье
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
от 1500 ₽

