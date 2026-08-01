Танцевальный мастер-класс в Казани

Творческая лаборатория «Угол» приглашает на мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу. Участников ждут профессионалы: Регина Рокитянская и Эдуард Хабибуллин, которые поделятся своими секретами и наработками.

Мероприятие станет отличной возможностью для всех, кто интересуется театром и современным танцем, углубить свои знания и навыки. Специалисты постараются раскрыть основные принципы ритмики и музыкальности в движении, а также познакомят участников с различными танцевальными техниками.

Не упустите шанс расширить свои творческие горизонты и найти вдохновение в практике с опытными преподавателями!