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Угол движения. Мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу от Регины Рокитянской и Эдуарда Хабибуллина
Киноафиша Угол движения. Мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу от Регины Рокитянской и Эдуарда Хабибуллина

Угол движения. Мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу от Регины Рокитянской и Эдуарда Хабибуллина

16+
Возраст 16+

О выставке

Танцевальный мастер-класс в Казани

Творческая лаборатория «Угол» приглашает на мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу. Участников ждут профессионалы: Регина Рокитянская и Эдуард Хабибуллин, которые поделятся своими секретами и наработками.

Мероприятие станет отличной возможностью для всех, кто интересуется театром и современным танцем, углубить свои знания и навыки. Специалисты постараются раскрыть основные принципы ритмики и музыкальности в движении, а также познакомят участников с различными танцевальными техниками.

Не упустите шанс расширить свои творческие горизонты и найти вдохновение в практике с опытными преподавателями!

Купить билет на выставка Угол движения. Мастер-класс по ритму, музыкальности и танцу от Регины Рокитянской и Эдуарда Хабибуллина

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

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