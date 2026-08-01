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Казанские комики. Лучшие шутки
Киноафиша Казанские комики. Лучшие шутки

Казанские комики. Лучшие шутки

18+
Возраст 18+

О концерте

Лучшие шутки от стендап-комиков Казани

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где лучшие комики Казани представят свои самые смешные номера. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора, ведь материал проверен на сотнях выступлений и тысячах зрителей.

Что вас ждет?

На сцене выступят известные комики, которые не раз покоряли сердца зрителей своими остроумными шутками и яркими выступлениями. Каждое выступление — это результат многолетнего опыта и сотни успешных шоу. Вы сможете насладиться как классическим стендапом, так и свежими, актуальными темами, которые касаются повседневной жизни.

Интересные факты

  • В Казани стендап-культура активно развивается, и комики постоянно удивляют зрителей новыми форматами и стилями.
  • Многие из выступающих уже становились победителями различных юмористических конкурсов.
  • Стендап — это не просто комедия, это искусство делиться своими мыслями и чувствами через призму юмора.

Приходите и наслаждайтесь лучшими шутками от лучших стендап-комиков Казани!

Купить билет на концерт Казанские комики. Лучшие шутки

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В других городах
Август
Сентябрь
21 августа пятница
18:00
Друзья Волгоград, Комсомольская, 4, цокольный этаж
от 500 ₽
20:30
Друзья Волгоград, Комсомольская, 4, цокольный этаж
от 500 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
25 августа вторник
20:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 500 ₽
12 сентября суббота
19:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 600 ₽
20 сентября воскресенье
20:00
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 600 ₽

В ближайшие дни

ДМЦ
16+
Рок

ДМЦ

30 сентября в 19:00 Ferrum
от 1600 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

6 октября в 18:00 Волгоградская филармония
от 2300 ₽
Большой концерт СмешBand
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Кавер

Большой концерт СмешBand

6 ноября в 20:00 Кроп Arena
от 3000 ₽
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