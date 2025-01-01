Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

Вас ждёт великолепие симфонической музыки под управлением итальянского дирижёра Фабио Пиролы, а также выступления солистов Мариинского театра: Ларисы Елиной и Екатерины Фениной, а также баритона Ивана Сапунова.
В программе шоу прозвучат популярные вальсы Иоганна Штрауса, а также редкие произведения, которые редко исполняются на больших сценах. Среди них:
Завершит концерт легендарный «Марш Радецкого», во время которого зрители смогут поддержать традицию — отбивать такт, а дирижёр повернётся к залу и будет дирижировать этими аплодисментами.
Настоящим украшением вечера станут танцевальные выступления лучших пар России, призёров по бальным танцам. Впечатляющая хореография под руководством постановщика Артёма Майорова сделает бал поистине незабываемым.
Шоу проходит с соблюдением особого дресс-кода. Гостей просят приходить в нарядах белого цвета: белые платья, блузы или туфли. Этот праздничный ансамбль создаст волшебную атмосферу единства и красоты. А для всех зрителей, соблюдающих дресс-код, приготовлены специальные новогодние подарки.
Новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» — это не только музыка, но и настоящий праздник для души. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции, наслаждаясь волшебством вальсов и торжественной атмосферой бала.