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Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
Киноафиша Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний бал с музыкой Штрауса

Погрузитесь в волшебную атмосферу праздника с новогодним шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса». Этот концерт обещает стать ярким музыкальным событием в преддверии Нового года и Рождества. Программа, наполненная знаменитой музыкой «короля вальса», перенесёт зрителей в мир изящных танцев и великолепной классики.

Программа шоу

Вас ждёт великолепие симфонической музыки под управлением итальянского дирижёра Фабио Пиролы, а также выступления солистов Мариинского театра: Ларисы Елиной и Екатерины Фениной, а также баритона Ивана Сапунова.

В программе шоу прозвучат популярные вальсы Иоганна Штрауса, а также редкие произведения, которые редко исполняются на больших сценах. Среди них:

  • Вальс «Венская кровь»
  • Русский марш
  • Полька «Анна»
  • Вальс «Деревенские ласточки из Австрии»
  • Полька «На охоте»
  • Вальс «Императорский вальс»
  • Вальс «Калиостро»
  • Вальс «Настанет время»
  • И, конечно же, всемирно известный вальс «На прекрасном голубом Дунае».

Завершит концерт легендарный «Марш Радецкого», во время которого зрители смогут поддержать традицию — отбивать такт, а дирижёр повернётся к залу и будет дирижировать этими аплодисментами.

Танцы и костюмы

Настоящим украшением вечера станут танцевальные выступления лучших пар России, призёров по бальным танцам. Впечатляющая хореография под руководством постановщика Артёма Майорова сделает бал поистине незабываемым.

Шоу проходит с соблюдением особого дресс-кода. Гостей просят приходить в нарядах белого цвета: белые платья, блузы или туфли. Этот праздничный ансамбль создаст волшебную атмосферу единства и красоты. А для всех зрителей, соблюдающих дресс-код, приготовлены специальные новогодние подарки.

Подарите себе праздник

Новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» — это не только музыка, но и настоящий праздник для души. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции, наслаждаясь волшебством вальсов и торжественной атмосферой бала.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 декабря
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 1800 ₽
Челябинск, 24 декабря
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 25 декабря
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 1800 ₽
Самара, 26 декабря
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 29 декабря
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
19:00 от 1800 ₽
Рязань, 8 января
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

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