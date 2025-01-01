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Рок-хиты на органе при свечах
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Рок-хиты на органе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт

Концерт состоится в концертном зале DKRT. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием!

Неповторимое звучание

В этот замечательный вечер органная музыка откроется вам с новой, неожиданной стороны. На сцене прозвучат классические рок-хиты в необычной аранжировке, которые позволят искушенным меломанам и новым поклонникам по-новому узнать популярные мировые мелодии.

Чарующая атмосфера

Окунитесь в незабываемую атмосферу, где мощь рок-музыки сочетается с величием органа. Это сочетание создаст уникальные звуковые и эмоциональные переживания, которые запомнятся надолго.

Технические детали

Исполнение будет проходить на электронном органе Viscount, который обеспечит высокое качество звучания. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального опыта. Приходите и наслаждайтесь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 28 сентября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 19 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 25 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 2 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 3 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 4 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽

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