Казан кичлэре
Казан кичләре — вечер татарской музыкальной культуры

«Казан кичләре» — это яркое и многогранное событие, которое занимает особое место в татарской культурной традиции. Оно неразрывно связано с легендарной песней и множеством творческих мероприятий, посвященных ей.

Знаменитая песня

Музыка к «Казан кичләре» была создана известной композитором Сарой Садыковой, а слова написаны поэтом Хасаном Туфаном. Эта песня стала классикой татарской эстрады и с тех пор исполнялась множеством талантливых артистов. Среди них можно отметить Ханию Фархи, Зухру Сахабиеву, Ильсию Бадретдинову и группу «Казан егетләре», которая также является одним из символов татарской музыкальной культуры.

Концерт в Пирамиде

Не упустите уникальную возможность посетить концерт «Казан кичләре», который пройдет в знаменитом концертном зале Пирамида в Казани. Это мероприятие соберет лучших исполнителей и создаст неповторимую атмосферу, полную музыкального вдохновения и культурного наследия.

Приходите, чтобы насладиться живой музыкой, ощутить дух татарской культуры и провести вечер в компании увлеченных зрителей и исполнителей.

Апрель
28 апреля вторник
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1100 ₽

