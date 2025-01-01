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Сергей Трофимов
Киноафиша Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

Звезда шансона и эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сергей Трофимов: Музыка, которая трогает душу

Каждая встреча с Сергеем Трофимовым становится настоящим событием. Артист, словно близкий друг, делится с публикой светлыми и печальными воспоминаниями, вызывая в зрителях целый спектр эмоций — от радостного смеха до подступивших слез.

Секрет успеха

Уникальность Трофимова заключается в его способности передавать свои чувства и энергетику. Он просто и доступно рассказывает о самых глубоких и сложных темах: любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Его творчество делает каждый концерт особенным.

Эмоциональный отклик зрителей

Строка из одной из песен артиста: «И вдруг понимаю — это во мне душа» — прекрасно передает ту полноту чувств, которую испытывает зритель после его выступления. Именно за это Сергей Трофимов так любим народом: он умеет достучаться до сердца каждого.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта. Посетите концерт Сергея Трофимова и погрузитесь в мир его музыки, который оставит незабываемые впечатления и тронет вашу душу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 15 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 1700 ₽
Рязань, 8 января
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов

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