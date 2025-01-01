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Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
Киноафиша Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах

Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Ханса Циммера при свечах

С уникальным творчеством Ханса Циммера знаком каждый. Этот выдающийся композитор, сотрудничавший с великими режиссерами, такими как Кристофер Нолан, Ридли Скотт и Гай Ричи, создал музыкальные киномиры, покорившие как поклонников кинематографа, так и любителей качественной музыки.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчеркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов и позволит заново прочувствовать впечатления от просмотра эпических кинокартин.

Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах»

Эта концертная программа объединила в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин. В числе произведений, которые прозвучат на концерте, такие шедевры, как:

  • «Интерстеллар»
  • «Дюна»
  • «Король Лев»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Кунг-фу Панда»
  • «Начало»
  • «Код да Винчи: Ангелы и Демоны»
  • «Звонок»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Гладиатор»

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая оживляет кадры любимых фильмов. Концерт «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» обещает стать незабываемым событием!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 31 июля
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 15 августа
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 16 августа
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
18:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 17 августа
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2800 ₽
Краснодар, 4 сентября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 2800 ₽
Уфа, 7 сентября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
18:00 от 2800 ₽
Казань, 20 сентября
ДК железнодорожников (Юдино) Казань, пос. Юдино, Ильича, 1, корп. 1
19:00 от 2700 ₽
Рязань, 23 сентября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 2300 ₽
Челябинск, 27 сентября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:00 от 2800 ₽
Самара, 2 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽
Красноярск, 31 октября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 2800 ₽
Пермь, 23 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
18:00 от 2800 ₽
Воронеж, 23 ноября
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
18:00 от 2800 ₽

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