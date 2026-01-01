Кай Метов
12+
О концерте

Юбилейный концерт музыканта в Санкт-Петербурге

В БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный концерт легендарного певца и композитора Кая Метова, приуроченный к его 40-летней карьере на сцене. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников артиста и любителей качественной музыки.

Кай Метов — имя, ставшее синонимом успеха и вдохновения для множества поколений. За свою многолетнюю карьеру он завоевал сердца миллионов слушателей своими незабываемыми хитами, глубокими текстами и неподражаемым стилем исполнения. На концерте зрители смогут насладиться не только его классическими песнями, но и новыми композициями, которые уже успели полюбиться фанатам.

Концерт пройдет в формате грандиозного шоу с экстравагантными визуальными эффектами. Зрители ожидают яркое музыкальное представление, наполненное эмоциями, воспоминаниями и атмосферой праздника.

Кай Метов поделился своими чувствами: «Я рад, что могу отпраздновать этот важный для меня юбилей вместе с вами. Музыка — это то, что объединяет нас, и я хочу, чтобы этот концерт стал настоящим событием».

Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1700 ₽

