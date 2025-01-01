«Мама, я блогер!» — Конфликт поколений на сцене Дома Высоцкого на Таганке

На что мы готовы ради успеха в социальных сетях? Взаимоотношения «отцов и детей» — вечный конфликт, знакомый каждому поколению. Спектакль «Мама, я блогер!» предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в мир, где реальность, театральное искусство и виртуальные пространства переплетаются.

Сюжетная линия

В центре сюжета — противостояние между рано повзрослевшей дочерью и инфантильной матерью. Как девочке-подростку найти общий язык с мамой, которая стала популярной блогершей? Мать, в прямом эфире, разводится с мужем и выбирает дочери лифчики перед многотысячной аудиторией. Как сохранить семейные узы в эпоху социальных медиа?

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы материнства и воспитания, что обеспечило успех актрисы Софьи Полянской. Однако как удержать интерес подписчиков, когда дочка выросла и не хочет быть предметом обсуждения? Кажется, нужен новый малыш…

Информация о спектакле

Спектакль ставится в независимом театре Вахтанговский Практикум. Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается комедия о современных отношениях и поисках себя в мире, полном ожиданий и требований.