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Мама, я блогер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мама, я блогер

Спектакль Мама, я блогер

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Мама, я блогер!» — Конфликт поколений на сцене Дома Высоцкого на Таганке

На что мы готовы ради успеха в социальных сетях? Взаимоотношения «отцов и детей» — вечный конфликт, знакомый каждому поколению. Спектакль «Мама, я блогер!» предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в мир, где реальность, театральное искусство и виртуальные пространства переплетаются.

Сюжетная линия

В центре сюжета — противостояние между рано повзрослевшей дочерью и инфантильной матерью. Как девочке-подростку найти общий язык с мамой, которая стала популярной блогершей? Мать, в прямом эфире, разводится с мужем и выбирает дочери лифчики перед многотысячной аудиторией. Как сохранить семейные узы в эпоху социальных медиа?

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы материнства и воспитания, что обеспечило успех актрисы Софьи Полянской. Однако как удержать интерес подписчиков, когда дочка выросла и не хочет быть предметом обсуждения? Кажется, нужен новый малыш…

Информация о спектакле

Спектакль ставится в независимом театре Вахтанговский Практикум. Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается комедия о современных отношениях и поисках себя в мире, полном ожиданий и требований.

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Софья Игрушкина
Мария Лисовая
Анна Карабаева
Вероника Фаворская
Руслан Погодин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
11 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер Мама, я блогер

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