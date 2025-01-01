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Утиная охота
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Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Зилов как русский Гамлет

Режиссер и хореограф Анна Закусова предлагает зрителям уникальную интерпретацию пьесы Александра Вампилова, в которой главная роль отведена не одному, а сразу трем персонажам Зилова. Это не просто актеры, это символы, отражающие различные аспекты внутреннего мира главного героя, который, несмотря на свои неудачи и разочарования, продолжает искать себя и свою истину.

Главный герой
Зилов, главный герой пьесы, известен как русский Гамлет — человек, поглощенный философскими размышлениями о жизни, смерти и своем месте в мире. Одинокий и опустошенный, он находит утешение в рефлексии, пытаясь понять, "быть или не быть". Этот внутренний конфликт, ставший неотъемлемой частью человеческой природы, и становится основой постановки.

Язык движения и тела
Анна Закусова решает выразить драматическое напряжение пьесы через пластику и танец, что позволяет передать то, что не выразить словами. Пластика становится неотъемлемым элементом, показывающим глубокие переживания персонажей и их внутренние терзания. Спектакль преобразует традиционные методы драматургии, заменяя слова движением и телом, что подчеркивает эмоциональную нагрузку истории.

Один из «лишних людей»
Через Зилова, как типичного героя Вампилова, Закусова обращается к теме «лишних людей», присутствующих в жизни каждого из нас. Эти люди, живущие в поисках смысла и не имеющие четкой цели, сталкиваются с внутренней пустотой и отчужденностью. Вдохновленная наследием Чехова и Гоголя, режиссер раскрывает мир таких «лишних» людей, показывая их трагизм и неспособность найти свою роль в обществе.

Сон и реальность
Как и в пьесе, в спектакле ощущается нереальность происходящего — воспоминания и переживания Зилова сливаются в один непрерывный поток. Этот переход между реальностью и сном открывает новые возможности для пластического выражения, в котором каждый жест и движение становятся важными составляющими повествования, создавая уникальную атмосферу «пограничного» состояния.

Режиссер
Анна Закусова
В ролях
Сергей Кирпичёнок
Филипп Котов
Филипп Котов
Андрей Сычев
Александр Зарядин
Дарья Десницкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽
7 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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