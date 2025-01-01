Спектакль Карабасина

Клоунская сказка по мотивам «Буратино» в театре «Лицедеи»

«Карабасина» — это клоунская сказка, основанная на произведении А. Толстого «Буратино». В центре сюжета — злой Карабас, руководитель молодого театрального коллектива, который жаждет славы. Ради этого он готов на всё, даже на подготовку смертельного номера, не давая актерам своей труппы свободы для самовыражения.

Путь к совместному успеху

Тем не менее, только пройдя сложный и совместный путь, команда сможет поставить настоящий спектакль. В этой постановке выступают как опытные актеры театра «Лицедеи», так и юные таланты из студии «ЛицеДети».

Приглашаем на представление!

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее шоу, полное юмора и важных уроков о дружбе и сотрудничестве!