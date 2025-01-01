Меню
Карабасина
Киноафиша Карабасина

Спектакль Карабасина

Постановка
Лицедеи 6+
Продолжительность 35 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Клоунская сказка по мотивам «Буратино» в театре «Лицедеи»

«Карабасина» — это клоунская сказка, основанная на произведении А. Толстого «Буратино». В центре сюжета — злой Карабас, руководитель молодого театрального коллектива, который жаждет славы. Ради этого он готов на всё, даже на подготовку смертельного номера, не давая актерам своей труппы свободы для самовыражения.

Путь к совместному успеху

Тем не менее, только пройдя сложный и совместный путь, команда сможет поставить настоящий спектакль. В этой постановке выступают как опытные актеры театра «Лицедеи», так и юные таланты из студии «ЛицеДети».

Приглашаем на представление!

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее шоу, полное юмора и важных уроков о дружбе и сотрудничестве!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
17:00 от 700 ₽

