Спектакль Карабасина

«Карабасина» — это клоунская сказка, основанная на произведении А. Толстого «Буратино». В центре сюжета — злой Карабас, руководитель молодого театрального коллектива, который жаждет славы. Ради этого он готов на всё, даже на подготовку смертельного номера, не давая актерам своей труппы свободы для самовыражения.
Тем не менее, только пройдя сложный и совместный путь, команда сможет поставить настоящий спектакль. В этой постановке выступают как опытные актеры театра «Лицедеи», так и юные таланты из студии «ЛицеДети».
Не пропустите возможность увидеть это захватывающее шоу, полное юмора и важных уроков о дружбе и сотрудничестве!