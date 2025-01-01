Спектакль Чуковский — всем

Музыкальный спектакль по сказкам Корнея Чуковского

Забавная и поучительная сказка "Тараканище"

В этой увлекательной и поучительной истории, которая идеально подходит для самых маленьких зрителей, Корней Чуковский учит нас, что наши страхи часто бывают преувеличены. В сказке главный герой — страшный, но на самом деле ничем не угрожающий Таракан — пугает всех, но в конце оказывается бессильным перед храбростью и сообразительностью других животных. Вся мораль сказки заключается в том, что не стоит бояться, нужно действовать и верить в свои силы. Козни хитрого Таракана были быстро разоблачены умным и решительным Кенгуру, который показал, что истинный страх лишь плод воображения.

"Путаница" — когда все начинают говорить не так, как должны

Другим интересным моментом является история из произведения "Путаница", где зверята вдруг решают говорить не так, как им свойственно по природе. Котята начинают хрюкать, утята — квакать, курочки — крякать, а воробей неожиданно начинает мычать, как корова! Это смешное превращение животных в другие виды забавляет и заставляет задуматься о том, как важно быть собой. Заинька, как самый умный, честно предупреждает остальных о возможных последствиях их странных поступков.

Музыкальное оформление — простота и обаяние

Для создания музыки к этим произведениям автор, Тамара Огороднова-Духанина, привлекла своих учеников пятого и шестого классов музыкальной школы. Мелодии, созданные детьми, добавили операм особенной непосредственности и обаяния, и воссоздали атмосферу детской наивности и искренности.