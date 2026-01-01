Музыкальный фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

Новосибирская филармония с радостью анонсирует открытие ежегодного детского фестиваля «Когда не надо в школу», приуроченного к Международному дню защиты детей. В этом мероприятии сочетаются захватывающие спектакли и концертные программы, которые подарят детям незабываемый опыт.

Что ждет вас на фестивале?

Фестиваль предлагает участникам множество активностей: слушание, игры, танцы и песни. В программе открытие, в котором принимают участие детские коллективы города и юные, но уже опытные музыканты. Вас ждет яркое и жаркое зрелище как на сцене, так и в зале!

Веселое начало

Начнется все весело и активно — за час до представления, в 10:00, на ступенях Камерного зала филармонии свои таланты продемонстрируют детские музыкальные коллективы. Зрителей ждут игровые локации, тематические мастер-классы и анимационная программа.

Приходите с друзьями пораньше и станьте героями самого беззаботного праздника лета!

Режиссеры: Марина Куркулова, Анастасия Цар

Ведущая: Дарья Нехаева, лектор-музыковед