Увлекательная экскурсия по Обскому морю и Академгородку

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая начнется с уютной пристани Речного вокзала. На борту теплохода вы сможете насладиться величественными водами Оби и увидеть удивительные виды Новосибирска с воды, крупнейшей по площади реки в России.

Прогулка по реке

Во время экскурсии опытный гид компании «Ветер перемен» расскажет вам тайны Обского моря и истории нашего города. В программу входит уникальное зрелище - шлюзование, когда теплоход проходит через специальные шлюзы, и вы сможете увидеть этот процесс на собственные глаза.

Обзорная экскурсия по Академгородку

После прогулки на теплоходе вас ждет автобусная обзорная экскурсия. Профессиональный гид на комфортабельном автобусе проведет вас по Академгородку – месту, где наука и волшебство сосуществуют. Здесь вы встретите настоящую мышь, умеющую вязать, лису, обожаюющую человека, и удивитесь загадкам самой научной улицы мира.

Музей железнодорожной техники

Эта экскурсия также включает посещение музея железнодорожной техники имени Н. А. Акулинина. Это единственный музей такого рода в Сибири! Более трёх километров истории железной дороги представлены на открытом воздухе. Вы сможете увидеть паровозы, тепловозы, электровозы и даже заглянуть внутрь самых интересных из них.

Обзорная экскурсия по Новосибирску

По пути обратно в центр города на комфортабельном автобусе мы проведем обзорную экскурсию по центру Новосибирска, богато насыщенному историей и культурой. Окончанием маршрута станет площадь Ленина.

Важно: В случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут экскурсии может быть изменен на рейс по реке Обь с зелеными остановками.