Экскурсия на теплоходе и автобусе в Новосибирске

Погрузитесь в увлекательное путешествие по живописным просторам Новосибирска! Мы приглашаем вас на экскурсию, которая начинается от набережной Речного вокзала. В программе — незабываемая прогулка на теплоходе с опытным гидом музея Новосибирска.

Уникальные пейзажи и шлюзование

С палубы теплохода открываются захватывающие речные пейзажи, а также современные городские новостройки и великолепные мосты, среди которых выделяется Бугринский мост. Кульминацией нашего водного путешествия станет шлюзование — зрелище, которое невозможно увидеть в повседневной жизни. Вы сможете наблюдать, как теплоход заходит в шлюз, затем вода нагнетается в камеру, и корабль поднимается на новый уровень.

Посещение музея и храма

После прогулки на теплоходе мы отправимся на автобусе в посёлок Ложок под Искитимом. Здесь находится музей при храме, посвящённом новомученикам и исповедникам Русской православной церкви. В храме доступны для посещения как «нижний», так и «верхний» храмы.

Святой источник

Кроме того, мы посетим родник, который называется святым ключом. В хорошую погоду у вас будет возможность искупаться в этом целебном источнике. Не забудьте взять с собой купальную одежду и полотенца!

Расписание экскурсии

10:00–13:00 - Экскурсия на теплоходе (со шлюзованием)

13:30–14:30 - Трансфер Академгородок - Искитим (автобус)

14:30–15:30 - Экскурсия по храму-музею

15:30–16:30 - Свободное время (посещение святого источника, «верхнего» храма, церковной лавки)

16:30–18:30 - Трансфер Ложок - метро «Речной вокзал» (автобус)

Важные рекомендации

Обратите внимание на дресс-код при посещении храма. Женщинам рекомендуется надеть длинные юбки ниже колен и покрыть волосы платком. Мужчины должны снять головные уборы и предпочесть брюки вместо шорт.

*В случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов, маршрут экскурсии может быть изменён на рейс по реке Обь с зелёными остановками.