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Автобусно-теплоходная экскурсия в Ложок со шлюзованием. Тур к святому источнику
Киноафиша Автобусно-теплоходная экскурсия в Ложок со шлюзованием. Тур к святому источнику

Автобусно-теплоходная экскурсия в Ложок со шлюзованием. Тур к святому источнику

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О концерте/спектакле

Экскурсия на теплоходе и автобусе в Новосибирске

Погрузитесь в увлекательное путешествие по живописным просторам Новосибирска! Мы приглашаем вас на экскурсию, которая начинается от набережной Речного вокзала. В программе — незабываемая прогулка на теплоходе с опытным гидом музея Новосибирска.

Уникальные пейзажи и шлюзование

С палубы теплохода открываются захватывающие речные пейзажи, а также современные городские новостройки и великолепные мосты, среди которых выделяется Бугринский мост. Кульминацией нашего водного путешествия станет шлюзование — зрелище, которое невозможно увидеть в повседневной жизни. Вы сможете наблюдать, как теплоход заходит в шлюз, затем вода нагнетается в камеру, и корабль поднимается на новый уровень.

Посещение музея и храма

После прогулки на теплоходе мы отправимся на автобусе в посёлок Ложок под Искитимом. Здесь находится музей при храме, посвящённом новомученикам и исповедникам Русской православной церкви. В храме доступны для посещения как «нижний», так и «верхний» храмы.

Святой источник

Кроме того, мы посетим родник, который называется святым ключом. В хорошую погоду у вас будет возможность искупаться в этом целебном источнике. Не забудьте взять с собой купальную одежду и полотенца!

Расписание экскурсии

  • 10:00–13:00 - Экскурсия на теплоходе (со шлюзованием)
  • 13:30–14:30 - Трансфер Академгородок - Искитим (автобус)
  • 14:30–15:30 - Экскурсия по храму-музею
  • 15:30–16:30 - Свободное время (посещение святого источника, «верхнего» храма, церковной лавки)
  • 16:30–18:30 - Трансфер Ложок - метро «Речной вокзал» (автобус)

Важные рекомендации

Обратите внимание на дресс-код при посещении храма. Женщинам рекомендуется надеть длинные юбки ниже колен и покрыть волосы платком. Мужчины должны снять головные уборы и предпочесть брюки вместо шорт.

*В случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов, маршрут экскурсии может быть изменён на рейс по реке Обь с зелёными остановками.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 6 августа
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10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 9 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3900 ₽
Новосибирск, 13 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 16 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
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Новосибирск, 20 августа
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Новосибирск, 23 августа
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10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 27 августа
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10:00 от 3700 ₽
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