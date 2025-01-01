Спектакль Камера обскура

Психологический триллер по Набокову в театре «Драм. Площадка»

В театре «Драм. Площадка» в Санкт-Петербурге состоится спектакль, основанный на романе Владимира Набокова «Камера обскура». Режиссер Сергей Бызгу, заслуженный артист России, привнес в эту историю элементы психологического триллера, трансформировав банальный адюльтер в исследование роковой страсти.

Сюжет и персонажи

Главный герой — богатый искусствовед, который погружается в мир своих запретных фантазий, увлекаясь шестнадцатилетней натурщицей. Спектакль разбирает тайные помыслы людей, стремящихся к плотским удовольствиям и сложным эмоциям.

Для кого этот спектакль

Эта постановка будет интересна зрителям, ценящим глубокие психологические драмы и произведения Набокова. Занимая центральное место в литературной культуре, Набоков предлагает зрителям задуматься о мотивах и последствиях своих персонажей, что делает спектакль особенно актуальным.

Не упустите возможность увидеть этот интригующий спектакль, который приглашает к размышлениям о человеческих страстях и морали.