Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камера обскура
Киноафиша Камера обскура

Спектакль Камера обскура

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 18+
Возраст 18+

О спектакле

Психологический триллер по Набокову в театре «Драм. Площадка»

В театре «Драм. Площадка» в Санкт-Петербурге состоится спектакль, основанный на романе Владимира Набокова «Камера обскура». Режиссер Сергей Бызгу, заслуженный артист России, привнес в эту историю элементы психологического триллера, трансформировав банальный адюльтер в исследование роковой страсти.

Сюжет и персонажи

Главный герой — богатый искусствовед, который погружается в мир своих запретных фантазий, увлекаясь шестнадцатилетней натурщицей. Спектакль разбирает тайные помыслы людей, стремящихся к плотским удовольствиям и сложным эмоциям.

Для кого этот спектакль

Эта постановка будет интересна зрителям, ценящим глубокие психологические драмы и произведения Набокова. Занимая центральное место в литературной культуре, Набоков предлагает зрителям задуматься о мотивах и последствиях своих персонажей, что делает спектакль особенно актуальным.

Не упустите возможность увидеть этот интригующий спектакль, который приглашает к размышлениям о человеческих страстях и морали.

Купить билет на спектакль Камера обскура

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
26 декабря пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
8 января четверг
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
18 января воскресенье
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
28 января среда
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

Фотографии

Камера обскура Камера обскура Камера обскура Камера обскура

В ближайшие дни

Долгий рождественский обед
16+
Драма
Долгий рождественский обед
7 января в 19:00 Театр на Васильевском
от 700 ₽
Парфюмер
16+
Музыка
Парфюмер
8 июля в 19:00 Театр ЛДМ «Новая сцена»
от 1500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
5 июля в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше