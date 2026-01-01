Спектакль Кукольный дом (Нора)

Новая постановка "Кукольный дом" в Театре имени Андрея Миронова

Театр имени Андрея Миронова представляет спектакль "Кукольный дом" по пьесе норвежского классика Генрика Ибсена. Эта острая и актуальная драма затрагивает важнейшие темы: роль и положение женщины в обществе, роковой выбор, самопожертвование и подлинная свобода.

Спектакль стал возможным благодаря успешной Театральной лаборатории "Арт-пилоты", где молодые режиссёры представили свои эскизы. Несмотря на то, что лаборатория собрала множество интересных и глубоких работ, только один эскиз получил шанс на постановку. Выбор пал на работу Вячеслава Комарницкого, который оказался ближе по духу к нашему театру.

Команда спектакля

В "Кукольном доме" играют опытные актёры: Юлия Скороход, Михаил Черкашин и Ольга Семёнова. Каждый из них зарекомендовал себя в ярких постановках театра, что обещает зрителям увлекательное и насыщенное театральное зрелище.

Современный взгляд на классику

Спектакль представляет собой современную интерпретацию бессмертной пьесы Ибсена. В нём анализируется идентичность женщины и её место в обществе, создавая своеобразный диалог между психологическим театром и новой драматургией.

Мы надеемся, что "Кукольный дом" станет не только знаковым событием для нашего театра, но и продолжит традиции Театральной лаборатории, открывая новые имена и таланты в мире режиссуры.