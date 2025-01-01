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Камелот
Билеты от 2500₽
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Спектакль Камелот

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Камелот»: Легенды о Короле Артуре в Измайлово

Мюзикл «Камелот» – это увлекательное погружение в мир легенд о Короле Артуре. Здесь вы сможете узнать о пути великого правителя, о создании Круглого стола, а также о сложных испытаниях, которые выпали на долю короля и его рыцарей.

Основные темы спектакля

В мюзикле переплетаются интриги двора, борьба за власть и личные драмы героев. Зрители станут свидетелями того, как любовь и долг, честь и предательство, величие и падение создают сложный мир, полный эмоций и напряжения.

Создатели и команда

Мюзикл создан талантливым дуэтом Святослава Беседина и Людмилы «Скади» Смеркович, а постановку осуществила режиссер Полина Нахимовская. Их креативный подход и внимание к деталям делают этот спектакль незабываемым.

Интересные факты

«Камелот» вдохновлен не только классическими легендами, но и современными интерпретациями, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов. Мюзикл включает в себя запоминающиеся музыкальные номера, которые подчеркивают драматургию и эмоциональную насыщенность истории.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2500 ₽
5 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2500 ₽

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