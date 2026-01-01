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Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Один из самых основательных детских спектаклей Москвы
Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Волшебная сказка о принцессе и проклятии

В этой сказке так много волшебства! Помимо людей, здесь живут нежные ангелы, добрые феи, лесные тролли и коварная ведьма. Именно она пожелала новорожденной принцессе умереть от случайного укола. Лист с злым пророчеством полетел в переплет Книги судьбы.

Предсказание, которого невозможно избежать
Ни могущественный отец-король, ни множество нянек, ни королевская стража, соблюдавшие строжайший запрет на любые острые предметы в замке (чтобы не поранили юную красавицу), не смогли уберечь принцессу от свершения предсказания. Однако крестные феи смогли сохранить ей жизнь — и она уснула.

Сон или вечная тьма?
Но вечным ли сном будет её сон? Зрителей ждут чудеса преображения: прямо на их глазах расправит огромные крылья злая ведьма, замрет и потускнеет шумный карнавал, а юный принц превратится в старика.

Волшебная музыка
Сказку сопровождает волшебная музыка в стиле барокко, исполняемая прекрасным оркестром.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Дарья Лукьянченко
Евгений Мишечкин
Анастасия Тюкова
Маргарита Белкина
Даниил Исламов

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица
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