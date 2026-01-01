Волшебная сказка о принцессе и проклятии

В этой сказке так много волшебства! Помимо людей, здесь живут нежные ангелы, добрые феи, лесные тролли и коварная ведьма. Именно она пожелала новорожденной принцессе умереть от случайного укола. Лист с злым пророчеством полетел в переплет Книги судьбы.

Предсказание, которого невозможно избежать

Ни могущественный отец-король, ни множество нянек, ни королевская стража, соблюдавшие строжайший запрет на любые острые предметы в замке (чтобы не поранили юную красавицу), не смогли уберечь принцессу от свершения предсказания. Однако крестные феи смогли сохранить ей жизнь — и она уснула.

Сон или вечная тьма?

Но вечным ли сном будет её сон? Зрителей ждут чудеса преображения: прямо на их глазах расправит огромные крылья злая ведьма, замрет и потускнеет шумный карнавал, а юный принц превратится в старика.

Волшебная музыка

Сказку сопровождает волшебная музыка в стиле барокко, исполняемая прекрасным оркестром.