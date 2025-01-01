Меню
Калиф-аист
Спектакль Калиф-аист

Спектакль Калиф-аист

Постановка
Эрмитаж 6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Приключения в мире восточной сказки

«Утончённая и весёлая, красочная и яркая» — именно так можно охарактеризовать новую постановку, которая знакомит наших маленьких зрителей с любимой с детства сказкой. Эта история о удивительных превращениях и искренних чувствах, о предательстве и верности переносит юных зрителей в волшебный мир.

Волшебные декорации и музыкальное сопровождение

Публика окажется в роскошных дворцах, таинственных подземельях и иссушающих пустынях, а также среди древних развалин. Каждый элемент спектакля наполнен музыкой и танцами, создавая атмосферу настоящей восточной сказки.

Сюжет и персонажи

Зрители станут свидетелями захватывающих приключений незадачливого калифа и его верного визиря. Им предстоит столкнуться с кознями злого колдуна, страшными масками злых волшебников и попытаться спасти прекрасную и таинственную принцессу-сову. Это лишь малая часть того, что ждёт вас на этом увлекательном спектакле.

Интересные факты

Знаете ли вы, что восточные сказки традиционно используют элементы фольклора и мифологии своих стран? Они полны загадок и магии, что делает их особенно привлекательными для детей. Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир вместе с нами!

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Евгений Фроленков
Павел Мамонов
Петр Кудряшов
Василий Корсунов
Маина Чижевская

Расписание

25 октября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

