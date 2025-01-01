Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как важно быть серьезным
Билеты от 800₽
Киноафиша Как важно быть серьезным

Спектакль Как важно быть серьезным

Эстетская комедия в экспериментальном театре
Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Игра слов и стиля: комедия «The Importance of Being Earnest»

Пьеса «The Importance of Being Earnest» — это блестящая ироничная комедия от Оскара Уайльда, в которой серьезность оказывается лишь маской для игры слов. Само название пьесы является игрой слов, намекающей на персонажа Эрнеста, которым притворяются герои. Уайльд предлагает зрителям увлекательное путешествие по парадоксам, стилю и джентльменским манерам.

Множество сюжетных линий

В спектакле переплетаются множество историй: детективная, любовная и эстетическая. Однако ни одна из них не является подлинно серьезной. Ирония Уайльда очищает жизнь героев от ложных смыслов, и смех становится естественным ответом на их приключения. Эта комедия наполнена остроумными диалогами, которые, в сочетании с изящной пластикой и богатой музыкальной концепцией, создают уникальную атмосферу.

Музыкальное сопровождение

Звучат мотивы великих композиторов: Бетховена, Шопена и Вагнера в исполнении пианиста Федора Амирова и струнного квартета театра. Музыка органично дополняет атмосферу спектакля, подчеркивая комедийные моменты и создавая настроение.

О чем говорят герои

В пьесе звучат остроумные реплики героев, которые ставят под сомнение свою жизнь и досуг. Например:

«Куда мы после обеда? В театр? — Нет, ненавижу слушать глупости. Ну тогда в клуб. — Ни за что. Ненавижу болтать глупости...»

Мнение Игоря Яцко

Актер Игорь Яцко сравнивает игру в трагедии с восхождением альпинистов на вершину. В комедии же, по его словам, «максимальная опасность сразу», как при прыжке с парашютом. Он подчеркивает важность импульса актера, который должен сам создавать предложение в комедии — это делает процесс уникальным и увлекательным.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, полную иронии и блестящего юмора!

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Олег Малахов
Роман Долгушин
Сергей Ганин
Вадим Андреев
Иван Товмасян

Купить билет на спектакль Как важно быть серьезным

Помощь с билетами
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 800 ₽

Фотографии

Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным

В ближайшие дни

Двое на качелях
16+
Драма
Двое на качелях
28 октября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 800 ₽
Укрощение строптивой
16+
Комедия
Укрощение строптивой
25 ноября в 19:00 Театр на Юго-Западе
от 1000 ₽
Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
4 октября в 19:00 Театр Эстрады
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше