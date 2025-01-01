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Jazz mix it
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Jazz mix it

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Смелый эксперимент московских джазовых музыкантов

Известные московские джазовые музыканты решили совершить смелый шаг и перенести современные поп-хиты в мир джаза. Композиции Билли Айлиш, Адель, Тома Джонса и Сиа были преобразованы в стиль джазовых стандартов 40-50-х годов, обрели новый, винтажный оттенок и засияли как классические музыкальные произведения.

Джазовый взгляд на поп-музыку

В исполнении этих музыкантов, эти современные хиты звучат как произведения Ирвинга Берлина или Джорджа Гершвина, а вокальные партии напоминают выступления таких легенд джаза, как Элла Фитцджеральд и Рэй Чарлз. Сможет ли аудитория распознать знакомые композиции в новом джазовом обличии и насладиться их исполнением? Ответ на этот вопрос предстоит узнать на живых выступлениях.

Участники проекта

На сцене выйдут талантливые музыканты: Маргарита Симанова (вокал), Михаил Леванов (саксофон), Виталий Дрозд (фортепиано), Алексей Баусин (контрабас) и Климентий Сальников (ударные). В их исполнении будут звучать культовые поп-композиции в уникальной джазовой интерпретации.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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