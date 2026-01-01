«Симфомультимедия. От Дисней до Пиксар»
Билеты от 1800₽
Киноафиша «Симфомультимедия. От Дисней до Пиксар»

«Симфомультимедия. От Дисней до Пиксар»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

СимфоМультимедия от Nella Musica Orchestra

В Концертном зале «Моспродюсер» состоится уникальный концерт оркестра Nella Musica Orchestra с видеоинсталляцией, посвящённый музыкальным произведениям из самых известных фильмов Disney и Marvel. Это специальное мероприятие под названию «От Disney до Marvel» подарит зрителям незабываемые мелодии и визуальные эффекты.

Музыка, знакомая каждому

Посетители смогут насладиться любимыми темами из классических анимационных фильмов и современных блокбастеров, среди которых:

  • «Король Лев»
  • «Аладдин»
  • «Холодное сердце»
  • «Рапунцель»
  • «Моана»
  • «Геркулес»
  • «Золушка»
  • «Анастасия»
  • «Белоснежка»
  • «Человек-паук»
  • «Мстители»
  • «Тор 3»
  • «Стражи Галактики»
  • «Шрек»

Особенная атмосфера

Сочетание музыкальных тем с видеоартом создаст уникальную атмосферу знаменитых историй, которые полюбились многим поколениям. Событие станет отличным выбором как для поклонников мультфильмов, так и для любителей симфонической музыки. Не упустите возможность увидеть это незабываемое представление!

Июнь
Июль
21 июня воскресенье
14:00
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 2500 ₽
4 июля суббота
14:00
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 1800 ₽

