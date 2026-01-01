Оповещения от Киноафиши
Jason Derulo
О концерте

Встреча с Jason Derulo в Москве

Концерт Jason Derulo в Москве обещает стать незабываемым событием для поклонников музыки. Этот артист занимает прочное место на вершинах хит-парадов и известен своими многогранными талантами: он не только певец и автор хитов, но и актёр, а также филантроп.

Успех и популярность

Derulo родился в семье гаитянцев в Майами, и его музыкальная карьера стремительно развивалась. Его бестселлеры, такие как «Wiggle» (ft. Snoop Dogg), «Take You Dancing» и «Talk Dirty» (ft. 2 Chainz), собрали миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах и стали мультиплатиновыми. Хит «Savage Love» с Jawsh 685 занял первое место в «Billboard Hot 100» и возглавил чарты в 16 странах.

Сотрудничество с гигантами

Jason Derulo не боится экспериментов, смешивая различные жанры и культуры в своей музыке. Его коллаборации с такими артистами, как BTS, Nicki Minaj и Michael Bublé, лишь подтверждают его уникальность и талант. Хит «Snake» с индийской актрисой Nora Fatehi стал вирусным и набрал более 125 миллионов просмотров на YouTube. А свежий гимн «You DJ I’ll Drive» уже покорил чарты и танцполы, задавая летнее настроение.

Не упустите возможность увидеть Jason Derulo в живую — его уникальный стиль, зажигательные ритмы и завораживающее шоу точно не оставят вас равнодушными!

Купить билет на концерт Jason Derulo

Июнь
14 июня воскресенье
18:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 4000 ₽

