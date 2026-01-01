Город 312
Киноафиша Город 312

Город 312

О концерте

Группа «Город 312» на концерте в Mумий Тролль Баре

В Mумий Тролль Баре состоится уникальный концерт группы «Город 312». В программе зрителей ждут как новые, так и проверенные временем хиты, которые полюбились многим. Музыканты подготовили специальные номера, включая давно не исполнявшиеся песни «Мама, мы стареем» и «Времени осталось мало».

Музыка для всех поколений

Группа «Город 312» объединяет слушателей разных возрастов. Одни познакомились с творчеством группы после выхода фильма «Ночной дозор», другие узнали о ней через социальные сети. Для многих это не только возможность услышать любимые песни, но и передать наследие хорошей музыки своим детям. Так, родители приводят детей на концерты, чтобы показать пример качественного исполнения и эмоциональной глубины.

Хиты, которые знают все

На концерте, конечно, прозвучат главные хиты «Останусь» и «Вне зоны доступа», которые зрители будут исполнять вместе с музыкантами. Это создает неповторимую атмосферу единения зрителей и артистов, где каждый может стать частью музыкального события.

История группы

Группа «Город 312» была основана в 2001 году. Название «312» отсылает к коду города Бишкека, где родом участники коллектива, именуемые «горожане». Они сами создают свои песни, которые становятся хитами. Музыка группы также часто звучит в фильмах, включая «Дневной дозор», «Питер FM» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Награды и признание

«Город 312» добилась значительных успехов в музыкальной индустрии и является лауреатом престижных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», а также «MTV Russian Music Awards». Музыканты продолжает вдохновлять слушателей и оставлять след в мире музыки.

Июнь
19 июня пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 3000 ₽

