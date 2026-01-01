Первый сольный концерт IXTI IXTI — артистка танцевального попа с хаусной основой и лёгким, но эмоциональным звучанием. В своих песнях она говорит о любви, чувствах и состояниях, которые проще прожить через танец, чем выразить словами. Возможно, вы уже слышали её треки в «Моей волне» или видели клип на МУЗ-ТВ. Её короткие видео собирают миллионы просмотров, а музыка находит отклик у тех, кто любит современное поп-звучание с искренними эмоциями. Не упустите возможность стать частью первого сольного концерта IXTI и увидеть начало новой истории вместе с артисткой.