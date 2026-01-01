Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ixti
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ixti

Ixti

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Первый сольный концерт IXTI IXTI — артистка танцевального попа с хаусной основой и лёгким, но эмоциональным звучанием. В своих песнях она говорит о любви, чувствах и состояниях, которые проще прожить через танец, чем выразить словами. Возможно, вы уже слышали её треки в «Моей волне» или видели клип на МУЗ-ТВ. Её короткие видео собирают миллионы просмотров, а музыка находит отклик у тех, кто любит современное поп-звучание с искренними эмоциями. Не упустите возможность стать частью первого сольного концерта IXTI и увидеть начало новой истории вместе с артисткой.

Купить билет на концерт Ixti

Помощь с билетами
Сентябрь
5 сентября суббота
19:00
Мунк Москва, Ниж.Сыромятническая, 1/4, стр. 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Классика в Кусково. Русская духовная музыка и народные песни
6+
Фолк

Классика в Кусково. Русская духовная музыка и народные песни

23 августа в 18:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 600 ₽
Cinema Medley 2: Оппенгеймер
6+
Неоклассика

Cinema Medley 2: Оппенгеймер

30 августа в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2500 ₽
Песняры
6+
Эстрада

Песняры

7 января в 19:30 Фольклорный центр «Москва»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше