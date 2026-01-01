Юбилейный концерт «Иванушки International» в Санкт-Петербурге

5 декабря в СКА Арене пройдет грандиозный юбилейный концерт под названием «Иванушки International – 30 солнечных лет на бис». Этот вечер обещает стать ярким событием музыкальной жизни города.

Категории билетов

Для удобства зрителей предлагаются несколько категорий билетов:

Фан-зона

Фан-зона – это танцевальная зона, расположенная перед сценой. Здесь все желающие смогут увидеть исполнителей вблизи и внести свою лепту в атмосферу концерта. Обратите внимание, что билеты данной категории дают доступ только в Фан-зону, без права прохода на Танцпол, Сектора и VIP зоны. Схема и номер входа будут размещены на сайте за пять дней до концерта.

Танцпол

Танцпол – это тоже танцевальная зона, находящаяся после Фан-зоны. Здесь зрители могут наслаждаться музыкой и танцевать. Билеты на Танцпол предоставляют доступ только в это пространство, а доступ в Фан-зону и VIP зоны закрыт. Схема и номер входа также будут на сайте за пять дней до мероприятия.

Сектор

Билеты на Сектор включают сидячие места, указанные в билете. Двухсотые сектора расположены на втором этаже арены, а шестисотые – на шестом. Последние располагаются высоко над сценой, поэтому учтите это при выборе места. Доступ только в указанный сектор, без возможности попасть в Фан-зону, на Танцпол и VIP.

VIP-гостеприимство

Ложи (четырехсотые и пятисотые) предлагают максимальный комфорт. Они расположены на четвертом и пятом этажах арены и могут вместить от 8 до 40 человек. Каждая ложа - это уютное помещение с гардеробом, туалетом и балконом, где имеется мягкая мебель и ресторанное обслуживание. Заказ кейтеринга необходимо делать заранее, так как он не включен в стоимость билета.

Ресторан на 4 этаже

Ресторан, расположенный на 4 этаже, предлагает обособленный вход на арену. Здесь также можно заказать различные напитки и блюда за дополнительную плату. При покупке билетов на Ресторан детям любого возраста необходимо приобретать отдельный билет.

Информация для родителей

Дети до 6 лет могут пройти на мероприятие без билета при условии предъявления документа, подтверждающего возраст. Однако в случае с Секторами и Ложами, дети должны сидеть на руках у сопровождающего.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события и насладиться атмосферой, которую предлагает «Иванушки International!»