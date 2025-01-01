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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
Киноафиша Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балетная классика в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Величественный архитектурный декор Дома ученых создает атмосферу выдающейся эпохи. Во время экскурсии вы сможете насладиться интерьерами парадных залов и уникальными художественными коллекциями.

Программа вечера

В историческом Белом зале дворца, где выступали звезды императорской концертной сцены, развернется балетное действо. Три балетных артиста — премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой — в сопровождении струнного ансамбля представят избранные страницы мировой классической музыки через призму классического танца.

В программе:

  • Танец феи Драже и Адажио из балета «Щелкунчик» — Петр Чайковский
  • Русский танец из балета «Лебединое озеро» — Петр Чайковский
  • «Кармен-сюита» — Жорж Бизе (в обработке Родион Щедрина)
  • «Шехерезада» — Николай Римский-Корсаков
  • «Лунная соната» — Людвиг ван Бетховен
  • «Умирающий лебедь» — Камиль Сен-Санс

Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая произведения Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.

Важно знать

Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 16:45. Обратите внимание: в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить вам возможность посетить экскурсию. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Ушакова Маргарита — солистка театра Русский балет
  • Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составит 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться балетной классикой в великолепной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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