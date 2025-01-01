Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.
Величественный архитектурный декор Дома ученых создает атмосферу выдающейся эпохи. Во время экскурсии вы сможете насладиться интерьерами парадных залов и уникальными художественными коллекциями.
В историческом Белом зале дворца, где выступали звезды императорской концертной сцены, развернется балетное действо. Три балетных артиста — премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой — в сопровождении струнного ансамбля представят избранные страницы мировой классической музыки через призму классического танца.
В программе:
Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая произведения Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.
Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 16:45. Обратите внимание: в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить вам возможность посетить экскурсию. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
В концерте примут участие:
Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составит 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться балетной классикой в великолепной атмосфере!